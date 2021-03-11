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Adni isminin anlamı nedir, Adni ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Adni isminin anlamı; cennete gitmeye hak kazanmış, cennetlik kişi demektir. Bu içeriğimizde Adni isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Adni isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Adni isminin anlamı nedir, Adni ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Adni isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Adni ismi ne demek, Adni ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Adni isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Adni İsminin anlamı nedir? TDK Adni anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Adni ismine yer verilmemiştir.

Adni İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Adni ismi geçmemektedir.

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Adni isminin kökeni:

Adni ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 22 kişi Adni ismini kullanmaktadır.

Adni isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Adni isminin rengi:

Barut

Adni ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Adni isminin Harf Analizi Nedir ?

Adni ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

D : Üstün güçler, güçlü

N : Sağduyulu, utangaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Adni isminin Numerolojisi Kaçtır?

Adni ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

D : 5

N : 17

İ : 12

= 35 Adni İsminin Numeroloji Toplamı 35’dir.

Adni ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Adni isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Adni isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1   D: 4   N: 5   İ: 9 = 19

1 9 = 10 Kader sayısıdır

Adni isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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