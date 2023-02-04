Ado Onaiwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ado Onaiwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ado Onaiwu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ado Onaiwu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ado Onaiwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ado Onaiwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ado Onaiwu

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ado Onaiwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ado Onaiwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ado Onaiwu 8 Kasım 1995 tarihinde Kamikawa, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Japonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı オナイウ 阿道 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ado Onaiwu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R4SE yapmaktadır. Ado Onaiwu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ado Onaiwu'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ado Onaiwu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/onaiwu_ado/

Ado Onaiwuboyu ve yaşı kaç

Ado Onaiwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ado Onaiwu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ado Onaiwu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ado Onaiwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında JEF Utd. Chiba

4 Ocak 2017 yılında Urawa Reds

1 Şubat 2018 yılında Reno. Yamaguchi

31 Ocak 2019 yılında Urawa Reds

1 Şubat 2019 yılında Oita Trinita

31 Ocak 2020 yılında Urawa Reds

1 Şubat 2020 yılında Yokohama F. M.

20 Temmuz 2021 yılında Toulouse

Ado Onaiwu kimdir

Ado Onaiwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ado Onaiwu şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kodama Kamikawa Parfait (2002-2007), Kodama FC Coruja (2008-2010), Fukaya Shochi HS (2011-2013)

Ado Onaiwu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya takımında 21 numaralı formasıyla 11 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ado Onaiwu nereli

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