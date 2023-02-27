Adolf Dadi Birgisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adolf Dadi Birgisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adolf Dadi Birgisson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adolf Dadi Birgisson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adolf Dadi Birgisson 3 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Adolf Daði Birgisson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adolf Dadi Birgisson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 10 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Adolf Dadi Birgisson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Adolf Dadi Birgisson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adolf Dadi Birgisson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adolf Dadi Birgisson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adolf Dadi Birgisson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Aralık 2019 yılında Stjarnan

Adolf Dadi Birgisson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adolf Dadi Birgisson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Adolf Dadi Birgisson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U19 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 17 numaralı formasıyla 28 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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