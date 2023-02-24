Adolf Selmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adolf Selmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adolf Selmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adolf Selmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adolf Selmani 26 Haziran 2000 tarihinde Krujë şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adolf Selmani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 21FM yapmaktadır. Adolf Selmani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Adolf Selmani'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adolf Selmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adolf Selmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adolf Selmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adolf Selmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında KS Kastrioti

31 Ocak 2020 yılında KF Laçi

10 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

17 Temmuz 2021 yılında KF Teuta

15 Ocak 2022 yılında KS Kastrioti

Adolf Selmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adolf Selmani şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Adolf Selmani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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