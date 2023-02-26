Adolfo Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adolfo Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adolfo Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adolfo Munoz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adolfo Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adolfo Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adolfo Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adolfo Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adolfo Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adolfo Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adolfo Munoz 12 Aralık 1997 tarihinde Buena Fé şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Adolfo Alejandro Muñoz Cervantes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adolfo Munoz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&R SPORTS yapmaktadır. Adolfo Munoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adolfo Munoz'nin Orense SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adolfo Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adolfo Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adolfo Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adolfo Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CD El Nacional

2 Ocak 2019 yılında LDU Quito

21 Haziran 2022 yılında Guayaquil City

3 Ocak 2023 yılında Orense

Adolfo Munoz kimdir

Adolfo Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adolfo Munoz şuan Orense SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Adolfo Munoz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 9 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Adolfo Munoz nereli

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