Adolphe Teikeu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adolphe Teikeu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adolphe Teikeu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adolphe Teikeu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adolphe Teikeu 23 Haziran 1990 tarihinde Bandjoun şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adolphe Teikeu Kamgan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adolphe Teikeu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bernard Collignon yapmaktadır. Adolphe Teikeu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 29 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Adolphe Teikeu'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adolphe Teikeu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/teikeu_4/

Adolphe Teikeu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adolphe Teikeu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adolphe Teikeu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adolphe Teikeu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2009 yılında Metalurg Z.

8 Şubat 2013 yılında Krasnodar

30 Haziran 2013 yılında Metalurg Z.

21 Mart 2014 yılında Chornomorets

24 Şubat 2015 yılında Terek Grozny

1 Haziran 2015 yılında Chornomorets

23 Ağu 2015 yılında FC Sochaux

17 Temmuz 2018 yılında Ohod Al-Medina

20 Ağu 2019 yılında FC Sochaux

1 Eylül 2020 yılında BB Erzurumspor

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

29 Kasım 2021 yılında SM Caen

Adolphe Teikeu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adolphe Teikeu şuan SM Caen takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Adolphe Teikeu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun takımında 5 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Kamerun U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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