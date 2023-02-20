Adonijah Reid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adonijah Reid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adonijah Reid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adonijah Reid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adonijah Reid 13 Ağustos 1999 tarihinde Brampton, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Kanada,Jamaika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adonijah Reid Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Adonijah Reid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Adonijah Reid'nin Miami FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adonijah Reid Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/King_Nijah

Adonijah Reid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adonijah Reid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adonijah Reid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adonijah Reid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2017 yılında Dallas

7 Temmuz 2017 yılında Ottawa Fury

30 Kasım 2017 yılında Dallas

9 Mart 2018 yılında Ottawa Fury

30 Kasım 2018 yılında Dallas

31 Ocak 2019 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2021 yılında Miami FC

Adonijah Reid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adonijah Reid şuan Miami FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Adonijah Reid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U20 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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