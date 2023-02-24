Adonis Bilal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adonis Bilal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adonis Bilal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adonis Bilal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adonis Bilal 5 Ağustos 1999 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adonis Bilal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adonis Bilal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Adonis Bilal'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adonis Bilal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adonis Bilal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adonis Bilal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adonis Bilal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2019 yılında FK Krupa

3 Mart 2021 yılında Zeljeznicar BL

17 Şubat 2022 yılında Sloga Doboj

Adonis Bilal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adonis Bilal şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.