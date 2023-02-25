Adonis Preciado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adonis Preciado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adonis Preciado kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adonis Preciado ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Adonis Preciado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adonis Preciado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adonis Preciado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adonis Preciado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adonis Preciado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adonis Preciado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adonis Preciado 23 Mart 1997 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Adonis Stalin Preciado Quintero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adonis Preciado Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adonis Preciado'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adonis Preciado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adonis Preciado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Adonis Preciado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adonis Preciado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Haziran 2015 yılında Guayaquil FC

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

24 Ağustos 2016 yılında El Guayacán

24 Ocak 2017 yılında Emelec B

4 Temmuz 2017 yılında Rocafuerte FC

31 Aralık 2017 yılında Emelec B

27 Şubat 2018 yılında Puerto Quito

21 Şubat 2019 yılında Chacaritas FC

22 Şubat 2019 yılında Mushuc Runa SC

31 Aralık 2019 yılında Chacaritas FC

10 Temmuz 2020 yılında Barcelona SC

30 Haziran 2021 yılında Chacaritas FC

6 Temmuz 2021 yılında Barcelona SC

Adonis Preciado kimdir

Adonis Preciado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adonis Preciado şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adonis Preciado nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Lantshene Phalane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lantshene Phalane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lantshene Phalane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lantshene Phalane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodrigo Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Melo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodrigo Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Melo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bandile Dlamini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bandile Dlamini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bandile Dlamini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bandile Dlamini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ariel Alcivar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Alcivar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ariel Alcivar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Alcivar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi
Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi