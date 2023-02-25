Adonis Preciado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adonis Preciado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adonis Preciado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adonis Preciado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adonis Preciado 23 Mart 1997 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Adonis Stalin Preciado Quintero şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adonis Preciado Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adonis Preciado'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adonis Preciado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adonis Preciado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adonis Preciado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adonis Preciado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Haziran 2015 yılında Guayaquil FC

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

24 Ağustos 2016 yılında El Guayacán

24 Ocak 2017 yılında Emelec B

4 Temmuz 2017 yılında Rocafuerte FC

31 Aralık 2017 yılında Emelec B

27 Şubat 2018 yılında Puerto Quito

21 Şubat 2019 yılında Chacaritas FC

22 Şubat 2019 yılında Mushuc Runa SC

31 Aralık 2019 yılında Chacaritas FC

10 Temmuz 2020 yılında Barcelona SC

30 Haziran 2021 yılında Chacaritas FC

6 Temmuz 2021 yılında Barcelona SC

Adonis Preciado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adonis Preciado şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.