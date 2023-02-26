Adonnis Pabon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adonnis Pabon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adonnis Pabon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adonnis Pabon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adonnis Pabon 11 Eylül 1995 tarihinde Bolívar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Wilman Adonnis Pabón Carcelén şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adonnis Pabon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adonnis Pabon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 14 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Adonnis Pabon'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adonnis Pabon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adonnis Pabon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adonnis Pabon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adonnis Pabon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Aralık 2012 yılında UTE

15 Ocak 2014 yılında CD Olmedo B

1 Ocak 2015 yılında CD Olmedo

19 Ocak 2018 yılında CD Macará

12 Temmuz 2019 yılında Atl. Porteño

31 Aralık 2019 yılında CD Macará

14 Ocak 2021 yılında Mushuc Runa SC

Adonnis Pabon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adonnis Pabon şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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