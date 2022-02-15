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Adrenalin ne demek, TDK'ya göre Adrenalin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Adrenalin kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Adrenalin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Adrenalin nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Adrenalin kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Adrenalin ne demek, TDK'ya göre Adrenalin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adrenalin ne demek? Adrenalin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adrenalin kelimesi. Peki adrenalin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adrenalin nedir, adrenalin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ADRENALİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adrenalin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Adrenalin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre adrenalin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hekimlikte damarları daraltma, bronşları açma, kanamaları kesme vb. amaçlarla kullanılan, kan şekerinin yükselmesine yol açan böbrek üstü bezlerinin salgısı

kaynak: https://www.evinyolu.net/armine-p1-kat0-marka40.html

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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