İkmaet edilen yani içinde yaşanan mesken anlamına gelen adres, yemek siparişinden internet alışverişine, form doldurmadan iş başvurusuna kadar birçok alanda paylaşmamız gerek bilgi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son dönemlerde popülerliği artan online alışverişlerde, Adres Başlığı kısmı ise vatandaşlarda kafa karışıklığına yol açıyor. Peki Adres Başlığı Nedir, Ne Demektir? Adres Başlığı Kısmına Ne Yazılır? İşte cevaplar...

ADRES BAŞLIĞI NEDİR? ADRES BAŞLIĞI NE DEMEKTİR?

Bir kimsenin çalıştığı, oturduğu yer veya arandığında bulunabileceği yere adres denir. Adres başlığı demek ise yaşadığın istikamet ettiğin bölgenin adresini en saf ve en doğru haliyle yazmaktır. Sipariş ettiğin bir ürünün nereye gelmesini istediğini yazdığın kısma adres başlığı denmektedir. Bu terim genellikle online alışveriş yaparken karşımıza çıkmaktadır. Bir adres ekledikten sonra adres başlığına bu adresi karıştırmamak için isimler yazabilirsiniz. İnternet üzerinden alışveriş yaptığımız zaman, satın aldığımız ürünü teslim etmek için bir adres girmemiz gerektiği söylenir.

ADRES BAŞLIĞI KISMINA NE YAZILIR?

Adresin başlığı, ürünün geleceği yerin ne olduğunu söyleyen bölümdür. Bu bölümün amacı kargo şirketi, ürünü nereye göndermesi gerektiğini bilir. Eğer sipariş evimize gelecekse adres başlığını "ev" yapmalıyız. Çalıştığımız yere gelecek ise "iş yeri" veya "ofis" yazabiliriz. Ürünün ulaşmasını istediğimiz adres açık ve net bir şekilde yazılmalıdır. Böylece ürünü getiren kargo çalışanı, ürünün gelmesi gereken yeri kolaylıkla bulacaktır.

Sık sık internetten alışveriş yapıyorsanız, her işleminizde zaman kaybedip yeniden adres yazmanızı önlemek ve daha konforlu bir sipariş süreci yaşamanız için online alışveriş sitelerinde adres başlığı istenmektedir. Bu başlığı belirtmenizin ardından o adres kaydedilir ve bir sonraki siparişinizde başlığa göre seçmek istediğiniz adfres sorulur. Böylece uzun adres bilgilerini yazmak yerine sadece adres başlığını yazarak siparişinizin istediğiniz yere teslimatını sağlayabilirsiniz.

ADRES BİLGİSİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen internet sitesi olan Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) girdiğiniz kişisel bilgilerinizle adres kayıt sisteminde kaydınızın bulunup bulunmadığını öğrenebilirsiniz.

ADRES KAYIT SİSTEMİNDE KAYITLI OLUP OLMADIĞINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Eğer adres bilgilerinizden emin değilseniz ikametgahınızın hangi adreste olduğunu e-devlet kapısı üzeirnden öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ADRES BİLGİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre izlenecek politikaların saptanmasına yönelik çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yapmak; belirlenecek esasların yürütülmesini sağlamak, nüfus hareketlerini izlemek ve değerlendirmek, Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminin uygulanmasına geçilen yerlerden başlamak üzere Türk vatandaşları ile Türkiye’de nüfus kaydı tutulan yabancılara nüfus kütüklerinde bilgi alışverişini kolaylaştırmaya ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında bağ oluşturmaya esas olacak bir numara sistemi geliştirmekle görevlidir.

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