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  3. Adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulma süresi uzatıldı

Adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulma süresi uzatıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, korona virüsle mücadele kapsamında nüfus müdürlükleri ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulma süresinin uzatıldığını duyurdu.

Adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulma süresi uzatıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, korona virüsle mücadele kapsamında nüfus müdürlükleri ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulma süresinin uzatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde alınan tedbirler doğrultusunda salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulmasının 11 Mayıs tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Kaynak: İHA




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