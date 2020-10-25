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  3. Adresi bulamadığı için dövülen kurye Mehmet Ali İbin, hayatını kaybetti

Adresi bulamadığı için dövülen kurye Mehmet Ali İbin, hayatını kaybetti

MNG Kargo çalışanı Mehmet Ali İbin, İstanbul Çekmeköy’de adres eksik olduğu için teslimatını tamamlayamayınca alıcı tarafından hastanelik edilmişti. İbin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adresi bulamadığı için dövülen kurye Mehmet Ali İbin, hayatını kaybetti

İstanbul'da MNG Kargo'da çalışan 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin, 19 Ekim tarihinde Çekmeköy'de yapacağı bir teslimat sırasında adres eksikliği nedeniyle kargoyu alıcısına ulaştıramamıştı. İbin, kargo alıcısı Tayfun Ş'yi arayarak kargo paketini şubeye teslim etmek yerine kendisiyle buluşup teslim edebileceğini söyledi. 

Ancak alıcı kişi, Mehmet Ali İbin'in adresi bulamamasını kabul etmeyerek sinirlendi ve şikayette bulundu. Ardından Tayfun Ş. ile beraberindeki iki şahıs, kargo aracının yanına otomobil ile geldi. Tayfun Ş., iddiaya göre sokak ortasında kargo çalışanı Mehmet Ali İbin'e saldırdı. İbin, kafasına aldığı darbeler nedeniyle fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren İbin, hastanede ameliyata alındı. Hastanede yaşam savaşı veren İbin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

MEHMET ALİ İBİN KİMDİR?

İstanbul'da yaşayan Mehmet Ali İbin, 40 yaşındaydı. MNG Kargo'da kuryelik işinde çalışan İbin, 19 Ekim'de kargo teslimi sırasında alıcı tarafından hastanelik edilmişti. 5 gün boyunca hastanede tedavi gören Mehmet Ali İbin, 24 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.  

Onur Çelik
Spor Editörü


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