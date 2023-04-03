Adri Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adri Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adri Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adri Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adri Lopez 9 Ocak 1999 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrián López Garrote şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adri Lopez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MagicPlayers yapmaktadır. Adri Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adri Lopez'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adri Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adri Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adri Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adri Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2016 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2018 yılında RCD Espanyol B

5 Eylül 2020 yılında Hércules CF

30 Haziran 2021 yılında RCD Espanyol B

24 Temmuz 2021 yılında Hércules CF

6 Temmuz 2022 yılında Recre Granada

Adri Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adri Lopez şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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