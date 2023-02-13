Adria Altimira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adria Altimira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adria Altimira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adria Altimira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adria Altimira 28 Mart 2001 tarihinde Cardedeu şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adrià Altimira Reynaldos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adria Altimira Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IGdreamsfootball yapmaktadır. Adria Altimira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adria Altimira'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adria Altimira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adria Altimira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adria Altimira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adria Altimira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Barça U16

1 Temmuz 2017 yılında Barça U18

9 Temmuz 2019 yılında Barça U19

27 Ağu 2020 yılında NK Lokomotiva

6 Ekim 2020 yılında UD Melilla

1 Temmuz 2021 yılında FC Andorra

Adria Altimira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adria Altimira şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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