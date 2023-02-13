Adria Vilanova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adria Vilanova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adria Vilanova kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adria Vilanova ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adria Vilanova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adria Vilanova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adria Vilanova

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adria Vilanova adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adria Vilanova Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adria Vilanova 11 Şubat 1997 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adrià Vilanova Chaure şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adria Vilanova Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adria Vilanova, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Adria Vilanova'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adria Vilanova Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AdriaVilanova

Adria Vilanovaboyu ve yaşı kaç

Adria Vilanova Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adria Vilanova isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Adria Vilanova Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adria Vilanova futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Barça U18

1 Temmuz 2014 yılında Barça U19

1 Temmuz 2016 yılında Barcelona B

11 Ağu 2017 yılında Hércules CF

27 Ağu 2018 yılında RCD Mallorca B

1 Ocak 2019 yılında FC Andorra

Adria Vilanova kimdir

Adria Vilanova Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adria Vilanova şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Adria Vilanova nereli

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