Adrian Ahmetxhekaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Ahmetxhekaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Ahmetxhekaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Ahmetxhekaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Ahmetxhekaj 12 Kasım 2000 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. Lüksemburg,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Ahmetxhekaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Ahmetxhekaj, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Ahmetxhekaj'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Ahmetxhekaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Ahmetxhekaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Ahmetxhekaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Ahmetxhekaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dudelange U19

1 Temmuz 2018 yılında Kayl-Tétange

30 Haziran 2019 yılında Jeunesse Canach

1 Temmuz 2022 yılında RFCU Luxembourg

Adrian Ahmetxhekaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Ahmetxhekaj şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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