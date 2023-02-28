Adrian Alcaraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Alcaraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Alcaraz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Alcaraz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Alcaraz 28 Eylül 1999 tarihinde Acahay şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Alcaraz Torales şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Alcaraz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Alcaraz'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Alcaraz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Alcaraz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adrian Alcaraz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Alcaraz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Libertad

2 Ocak 2021 yılında Fernando

31 Aralık 2021 yılında Libertad

Adrian Alcaraz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Alcaraz şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.