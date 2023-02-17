Adrian Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Alvarez 11 Mayıs 1991 tarihinde Morges şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. İsviçre,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Alvarez Joaquim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Alvarez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 17 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Adrian Alvarez'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Team Vaud U21

1 Ocak 2010 yılında FC Echallens

1 Temmuz 2014 yılında Le Mont LS

7 Ocak 2016 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2016 yılında Le Mont LS

15 Temmuz 2016 yılında Västerås SK

17 Şubat 2017 yılında FC Bavois

Adrian Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Alvarez şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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