Adrian Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adrian Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adrian Angulo 11 Mayıs 1997 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Fabricio Angulo Borja şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adrian Angulo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Angulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Angulo'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Adrian Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adrian Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2014 yılında LDU Guayaquil
4 Ağustos 2016 yılında Cuniburo FC U20
15 Mayıs 2017 yılında Barcelona SC B
16 Mayıs 2017 yılında Toreros FC
31 Temmuz 2017 yılında Barcelona SC B
1 Mayıs 2018 yılında Toreros FC
31 Aralık 2018 yılında Barcelona SC B
3 Haziran 2019 yılında Loja Federal
1 Şubat 2021 yılında CD El Nacional
9 Nisan 2021 yılında Club Alianza
31 Aralık 2021 yılında CD El Nacional
Adrian Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adrian Angulo şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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