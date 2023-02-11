Adrian Arregui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Arregui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Arregui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Arregui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Arregui 12 Ağu 1992 tarihinde Berazategui şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Arregui Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Arregui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Arregui'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Arregui Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/adrianarregui05

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Adrian Arregui Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adrian Arregui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Arregui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Arregui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında CA Temperley

22 Şubat 2017 yılında Montreal

16 Haziran 2017 yılında CA Temperley

6 Temmuz 2018 yılında San Martín (T)

10 Nisan 2019 yılında CA Temperley

1 Temmuz 2019 yılında Indep. Medellín

31 Aralık 2019 yılında CA Temperley

1 Ocak 2020 yılında Indep. Medellín

25 Temmuz 2020 yılında Huracán

31 Ocak 2021 yılında Indep. Medellín

18 Şubat 2021 yılında Independiente

8 Temmuz 2021 yılında Indep. Medellín

4 Ocak 2023 yılında CA Temperley

30 Haziran 2023 yılında Indep. Medellín

Adrian Arregui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Arregui şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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