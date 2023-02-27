Adrian Ascues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Ascues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Ascues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Ascues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Ascues 15 Kasım 2002 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Ademir Ascues Earl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Ascues Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Franz11 yapmaktadır. Adrian Ascues, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Ascues'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Adrian Ascues Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adrianascues/

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http://www.facebook.com/Zambosc7

Adrian Ascues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Ascues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Ascues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Ascues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Alian. Lima U20

1 Ocak 2018 yılında Regatas Lima

1 Ocak 2019 yılında D. Municipal II

1 Ocak 2021 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2023 yılında Sport. Cristal

Adrian Ascues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Ascues şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adrian Ascues Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sporting Cristal

Peru U23 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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