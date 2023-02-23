Adrian Bain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Bain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Bain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Bain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Bain 27 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Bain Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Bain'nin Ripensia Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Bain Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Bain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Bain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Bain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ripensia U19

1 Temmuz 2021 yılında Dumbravita

31 Aralık 2022 yılında Ripensia U19

1 Ocak 2023 yılında Ripensia

Adrian Bain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Bain şuan Ripensia Timisoara takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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