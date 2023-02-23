Adrian Balan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Balan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Balan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Balan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Balan 14 Mart 1990 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Ionuț Bălan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Balan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Adrian Balan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Balan'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Balan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Balan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Balan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Balan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Damila Maciuca

15 Şubat 2013 yılında Stefanesti

1 Şubat 2014 yılında FC Voluntari

1 Temmuz 2019 yılında ACSM Poli Iasi

15 Ocak 2020 yılında FC Hermannstadt

25 Eylül 2020 yılında FC Rapid 1923

1 Temmuz 2022 yılında U Cluj

Adrian Balan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Balan şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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