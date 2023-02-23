Adrian Blad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Blad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Blad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Blad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrian Blad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Blad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Blad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Blad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Blad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Blad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Blad 16 Nisan 1991 tarihinde Lubin şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Błąd şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Blad Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Adrian Blad, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 21 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Adrian Blad'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Blad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Blad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Blad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Blad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Lubin II

1 Temmuz 2009 yılında Zaglebie Lubin

6 Temmuz 2011 yılında Zawisza

31 Aralık 2012 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2016 yılında Arka Gdynia

30 Haziran 2017 yılında Zaglebie Lubin

21 Ağustos 2017 yılında GKS Katowice

Adrian Blad kimdir

Adrian Blad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Blad şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zagłębie Lubin

Adrian Blad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Adrian Blad nereli

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