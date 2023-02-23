Adrian Bukowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Bukowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Bukowski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Bukowski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrian Bukowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Bukowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Bukowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Bukowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Bukowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Bukowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Bukowski 18 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Bukowski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Bukowski'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Adrian Bukowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Bukowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Bukowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Bukowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2019 yılında Lubin U19

1 Temmuz 2019 yılında Lubin II

1 Ocak 2021 yılında Slask Wroclaw

Adrian Bukowski kimdir

Adrian Bukowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Bukowski şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Adrian Bukowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 29 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adrian Bukowski nereli

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