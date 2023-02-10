Adrian Calello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Calello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Calello kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Calello ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrian Calello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Calello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Calello

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Calello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Calello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Calello 14 Mayıs 1987 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adrián Daniel Calello şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Calello Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Calello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 29 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Adrian Calello'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Calello Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AdriCalello

Adrian Calelloboyu ve yaşı kaç

Adrian Calello Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adrian Calello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adrian Calello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Calello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2007 yılında Independiente

1 Ocak 2009 yılında Dinamo Zagreb

28 Ocak 2013 yılında Siena

18 Temmuz 2013 yılında Chievo Verona

6 Ağu 2014 yılında Catania

23 Ocak 2015 yılında Quilmes

18 Ağu 2017 yılında Huracán

27 Temmuz 2018 yılında Banfield

1 Temmuz 2019 yılında Huracán

29 Ağu 2020 yılında Quilmes

Adrian Calello kimdir

Adrian Calello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Calello şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CA Independiente de Avellaneda

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Adrian Calello nereli

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