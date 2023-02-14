Adrian Castellano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Castellano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Castellano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Castellano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Castellano 26 Haziran 1994 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adrián Rafael Castellano Cobacho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Castellano Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRHfutbol yapmaktadır. Adrian Castellano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 28 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Adrian Castellano'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Castellano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adricaste17/

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Adrian Castellano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adrian Castellano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Castellano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Castellano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid C

22 Temmuz 2014 yılında UD Almería B

5 Temmuz 2016 yılında Celta Vigo B

10 Temmuz 2017 yılında Recre Granada

1 Temmuz 2018 yılında Granada

5 Temmuz 2019 yılında CD Numancia

28 Ağu 2020 yılında Ponferradina

Adrian Castellano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Castellano şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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