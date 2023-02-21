Adrian Cermak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Cermak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Cermak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Cermak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Cermak 1 Temmuz 1993 tarihinde Malacky şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Čermák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Cermak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profisportovni yapmaktadır. Adrian Cermak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Cermak'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Cermak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Cermak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Cermak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Cermak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Slo. Bratislava

1 Eylül 2013 yılında FC Nitra

31 Aralık 2013 yılında Slo. Bratislava

10 Temmuz 2015 yılında Skalica

18 Temmuz 2016 yılında C. Budejovice

26 Ocak 2019 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2019 yılında C. Budejovice

19 Temmuz 2019 yılında SK Lisen

3 Ocak 2020 yılında Zbrojovka Brno

1 Temmuz 2022 yılında SK Lisen

Adrian Cermak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Cermak şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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