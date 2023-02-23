Adrian Cierpka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Cierpka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Cierpka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Cierpka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrian Cierpka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Cierpka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Cierpka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Cierpka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Cierpka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Cierpka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Cierpka 6 Ocak 1995 tarihinde Ostrów Wielkopolski şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Cierpka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Adrian Cierpka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Cierpka'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Cierpka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Cierpka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Cierpka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Cierpka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Lech Poznan II

2 Temmuz 2013 yılında Miedz Legnica

30 Ocak 2017 yılında Wisla Pulawy

30 Haziran 2017 yılında Miedz Legnica

25 Temmuz 2017 yılında Warta Poznań

28 Ocak 2020 yılında Gornik Leczna

27 Ağustos 2021 yılında CS Mioveni

25 Ağustos 2022 yılında Concordia

Adrian Cierpka kimdir

Adrian Cierpka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Cierpka şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KUKS Zębców Ostrów Wielkopolski, Lech Poznań

Adrian Cierpka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adrian Cierpka nereli

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