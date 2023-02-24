Adrian Csenterics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Csenterics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Csenterics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Csenterics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Csenterics 8 Ekim 2004 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Csenterics Hammad Dany Adrián şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Csenterics Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Adrian Csenterics, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Csenterics'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Csenterics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Csenterics isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Csenterics Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Csenterics futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2018 yılında MTK Budapest Alt

1 Ocak 2020 yılında MTK U17

1 Ocak 2021 yılında MTK U19

1 Temmuz 2021 yılında MTK Budapest

Adrian Csenterics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Csenterics şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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