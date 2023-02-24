Adrian Danchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Danchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Danchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Danchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Danchev 1 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Адриан Андреев Данчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Danchev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Danchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Danchev'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Danchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Danchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Danchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Danchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Strumska Slava

Adrian Danchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Danchev şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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