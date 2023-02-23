Adrian Danek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Danek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Danek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Danek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Danek 1 Ağustos 1994 tarihinde Nowy Sącz şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Danek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE GROUP yapmaktadır. Adrian Danek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Danek'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Danek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Danek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Danek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Danek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sandecja II

1 Temmuz 2012 yılında Sandecja

23 Temmuz 2013 yılında Kolejarz Stroze

31 Aralık 2013 yılında Sandecja

1 Temmuz 2018 yılında Cracovia

6 Temmuz 2019 yılında Sandecja

2 Temmuz 2021 yılında Korona Kielce

Adrian Danek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Danek şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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