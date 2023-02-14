Adrian Dieguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Dieguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Dieguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Dieguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Dieguez 4 Şubat 1996 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adrián Diéguez Grande şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Dieguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Adrian Dieguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Dieguez'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Dieguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adrian Dieguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Dieguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Dieguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AD Alcorcón B

25 Ocak 2017 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2017 yılında AD Alcorcón B

5 Temmuz 2017 yılında Depor. Alavés B

1 Temmuz 2018 yılında Alavés

31 Ocak 2019 yılında SD Huesca

30 Haziran 2019 yılında Alavés

27 Temmuz 2019 yılında Alcorcón

21 Temmuz 2020 yılında Alavés

15 Eylül 2020 yılında CF Fuenlabrada

27 Temmuz 2022 yılında Ponferradina

Adrian Dieguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Dieguez şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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