Adrian Dobrosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Dobrosavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Dobrosavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Dobrosavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Dobrosavljevic 1 Temmuz 2005 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Dobrosavljevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Dobrosavljevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Dobrosavljevic'nin FK Trayal Kruševac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Dobrosavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Dobrosavljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Adrian Dobrosavljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Dobrosavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2020 yılında Trayal U17

2 Ağu 2021 yılında Napredak U17

30 Haziran 2022 yılında Trayal U17

1 Temmuz 2022 yılında Trayal U19

Adrian Dobrosavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Dobrosavljevic şuan FK Trayal Kruševac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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