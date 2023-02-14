Adrian Durrer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Durrer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Durrer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Durrer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Durrer 13 Temmuz 2001 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Durrer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Heusler Werthmüller Heitz yapmaktadır. Adrian Durrer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Durrer'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Durrer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adrian Durrer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Durrer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Durrer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Basel U21

6 Ocak 2022 yılında FC Lugano

27 Ocak 2023 yılında AC Bellinzona

30 Haziran 2023 yılında FC Lugano

Adrian Durrer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Durrer şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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