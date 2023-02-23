Adrian Dziedzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Dziedzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Dziedzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Dziedzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Dziedzic 22 Mart 2003 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Dziedzic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Dziedzic'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Dziedzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Dziedzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adrian Dziedzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Dziedzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Gornik II

17 Temmuz 2021 yılında Górnik Zabrze

8 Ağustos 2022 yılında Garbarnia

31 Aralık 2022 yılında Górnik Zabrze

Adrian Dziedzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Dziedzic şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.