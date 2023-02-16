Adrian Edqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Edqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Edqvist kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Edqvist ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrian Edqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Edqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Edqvist

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Edqvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Edqvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Edqvist 20 Mayıs 1999 tarihinde Karlskrona şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Edqvist Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Adrian Edqvist, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Edqvist'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Edqvistboyu ve yaşı kaç

Adrian Edqvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adrian Edqvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Edqvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Edqvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Malmö U19

9 Ocak 2017 yılında Kalmar U19

16 Eylül 2017 yılında Kalmar FF

13 Mart 2019 yılında Oskarshamns AIK

30 Haziran 2019 yılında Kalmar FF

12 Temmuz 2019 yılında Go Ahead Eagles

30 Haziran 2020 yılında Kalmar FF

12 Şubat 2021 yılında J-Södra IF

8 Ocak 2023 yılında Gefle

Adrian Edqvist kimdir

Adrian Edqvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Edqvist şuan Gefle IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nättraby GoIF (-2006), Las Lagunas (2006-2012), Karlskrona AIF (2012), FK Karlskrona (2012-2015), Malmö FF (2015-2016), Kalmar FF (2017)

Adrian Edqvist Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U19 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Adrian Edqvist nereli

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