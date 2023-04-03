Adrian Eftestad Nilsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Eftestad Nilsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Eftestad Nilsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adrian Eftestad Nilsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adrian Eftestad Nilsen 4 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adrian Eftestad Nilsen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Scouting AS yapmaktadır. Adrian Eftestad Nilsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
IK Start Kristiansand II futbol takımında oynamaktadır. IK Start Kristiansand II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Eftestad Nilsen'nin IK Start Kristiansand II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adrian Eftestad Nilsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adrian Eftestad Nilsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında IK Start II
Adrian Eftestad Nilsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adrian Eftestad Nilsen şuan IK Start Kristiansand II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Kvinesdal IL (-2020), IK Start (2020-2021)
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