Adrian Embarba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Embarba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Embarba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Embarba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Embarba 7 Mayıs 1992 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adrián Embarba Blazquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Embarba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Embarba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Embarba'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Adrian Embarba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AdriEmbarba11

Adrian Embarba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adrian Embarba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adrian Embarba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Embarba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Marchamalo

1 Temmuz 2012 yılında Carabanchel

1 Temmuz 2013 yılında Rayo B

1 Temmuz 2014 yılında Rayo Vallecano

23 Ocak 2020 yılında Espanyol

24 Ağu 2022 yılında UD Almería

Adrian Embarba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Embarba şuan UD Almería takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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