Adrian Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Fernandez 4 Ağustos 1992 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Néstor Adrián Fernández Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Fernandez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brain Sports Media yapmaktadır. Adrian Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Fernandez'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/adrianfer37

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http://www.instagram.com/adrianfernandez37

Adrian Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Independiente

28 Temmuz 2014 yılında Quilmes

30 Haziran 2015 yılında Independiente

1 Temmuz 2015 yılında Libertad

31 Aralık 2015 yılında Independiente

4 Ocak 2016 yılında Libertad

8 Ağustos 2016 yılında Ind. Rivadavia

1 Ocak 2017 yılında Luqueño

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2017 yılında Almagro

6 Ağustos 2018 yılında UAI Urquiza

7 Ocak 2019 yılında CS San Lorenzo

1 Ocak 2020 yılında UAI Urquiza

22 Ekim 2020 yılında Racing Club

25 Şubat 2021 yılında Portuguesa FC

1 Ocak 2022 yılında Alianza Atl.

Adrian Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Fernandez şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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