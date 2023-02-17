Adrian Fleury kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Fleury Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Fleury adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Fleury Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Fleury 12 Eylül 1992 tarihinde Biel/Bienne şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Fleury Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Fleury, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Adrian Fleury'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Fleury Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Fleury isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adrian Fleury Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Fleury futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Biel-Bienne II

1 Şubat 2012 yılında FC Grenchen

1 Temmuz 2012 yılında FC Solothurn

1 Temmuz 2017 yılında BSC Old Boys

1 Temmuz 2018 yılında FC Biel-Bienne

Adrian Fleury Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Fleury şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.