Adrian Franculescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Franculescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Franculescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adrian Franculescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adrian Franculescu 28 Şubat 2005 tarihinde Drobeta Turnu Severin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Costel Adrian Frânculescu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adrian Franculescu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini COLFESCU VIRGIL yapmaktadır. Adrian Franculescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CFR Cluj II futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Franculescu'nin CFR Cluj II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adrian Franculescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adrian Franculescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında FCSB U19
1 Temmuz 2021 yılında CFR Cluj II
Adrian Franculescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adrian Franculescu şuan CFR Cluj II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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