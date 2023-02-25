Adrian Gabbarini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Gabbarini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Gabbarini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Gabbarini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Gabbarini 10 Ekim 1985 tarihinde Guaymallén şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin,Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Adrián José Gabbarini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Gabbarini Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Adrian Gabbarini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 8 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Adrian Gabbarini'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Gabbarini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Gabbarini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adrian Gabbarini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Gabbarini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Indep'te II

1 Ocak 2007 yılında Independiente

24 Temmuz 2013 yılında Newell's

1 Temmuz 2014 yılında Argentinos Jrs.

21 Ocak 2016 yılında Tigre

25 Şubat 2017 yılında Olimpo

8 Şubat 2018 yılında LDU Quito

Adrian Gabbarini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Gabbarini şuan LDU Quito takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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