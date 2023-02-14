Adrian Gantenbein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Gantenbein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Gantenbein kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Gantenbein ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrian Gantenbein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Gantenbein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Gantenbein

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Gantenbein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Gantenbein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Gantenbein 18 Nisan 2001 tarihinde Winterthur şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adrian Tobias Gantenbein şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Gantenbein Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Adrian Gantenbein, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 14 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Adrian Gantenbein'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Gantenbeinboyu ve yaşı kaç

Adrian Gantenbein Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adrian Gantenbein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Gantenbein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Gantenbein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Winterthur U18

1 Temmuz 2019 yılında Winterthur U21

14 Ağu 2020 yılında FC Winterthur

Adrian Gantenbein kimdir

Adrian Gantenbein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Gantenbein şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Winterthur

Adrian Gantenbein Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 13 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adrian Gantenbein nereli

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