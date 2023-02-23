Adrian Gidea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Gidea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Gidea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Gidea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Gidea 13 Mart 2000 tarihinde Drobeta-Turnu Severin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Mihai Gîdea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Gidea Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE PLAYERS AGENT SRL yapmaktadır. Adrian Gidea, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Gidea'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Gidea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Gidea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Gidea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Gidea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Aralık 2020 yılında CFR Cluj

19 Ocak 2023 yılında SSU Poli

Adrian Gidea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Gidea şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

–2017 CSȘ Drobeta Turnu Severin2017–2018Centrul de Excelență Timișoara2018–2020CFR Cluj

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.