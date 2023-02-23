Adrian Godja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Godja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Godja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Godja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Godja 6 Temmuz 2004 tarihinde Satu Mare şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Godja Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IG Sports Management yapmaktadır. Adrian Godja, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına - tarihinde katılmıştır. Adrian Godja'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Godja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Godja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Godja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Godja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Godja şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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