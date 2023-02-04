Adrian Grbic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Grbic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Grbic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Grbic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrian Grbic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Grbic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Grbic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Grbic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Grbic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Grbic 4 Ağu 1996 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Avusturya,Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Grbic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Grbic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient takımına 8 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Adrian Grbic'nin FC Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adrian Grbic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.grbic7/

Adrian Grbicboyu ve yaşı kaç

Adrian Grbic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adrian Grbic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adrian Grbic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Grbic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2009 yılında Rapid U19

1 Temmuz 2012 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2013 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2015 yılında Stuttgart II

15 Temmuz 2016 yılında FAC

1 Temmuz 2017 yılında SCR Altach

1 Temmuz 2019 yılında Clermont Foot

8 Temmuz 2020 yılında FC Lorient

11 Ocak 2022 yılında Vitesse

30 Haziran 2022 yılında FC Lorient

Adrian Grbic kimdir

Adrian Grbic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Grbic şuan FC Lorient takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Wiener Viktoria (2002-)

Adrian Grbic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya takımında 7 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 5 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 10 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adrian Grbic nereli

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