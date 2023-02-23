Adrian Gryszkiewicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Gryszkiewicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Gryszkiewicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Gryszkiewicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Gryszkiewicz 13 Aralık 1999 tarihinde Bytom şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Gryszkiewicz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Adrian Gryszkiewicz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Gryszkiewicz'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Adrian Gryszkiewicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Gryszkiewicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adrian Gryszkiewicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Gryszkiewicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2018 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2022 yılında Paderborn

10 Ocak 2023 yılında Rakow

Adrian Gryszkiewicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Gryszkiewicz şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Adrian Gryszkiewicz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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